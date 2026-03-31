Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Kerem.

Kosova: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Asllani, Muriqi.

CANLI ANLATIM:

3' Maçta iki takım da pas hataları yapıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı! Başarılar çocuklar, yolun sonu Dünya Kupası olsun!