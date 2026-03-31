Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile ateşkes için Tahran'ın şartını açıkladı. Pezeşkiyan, "Saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahibiz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, "Saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahibiz." ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN, ATEŞKES İÇİN İRAN'IN ŞARTINI AÇIKLADI

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Tahran'dan ateşkes ihtimalini güçlendiren bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ateşkes için şartı açıkladı. Pezeşkiyan, "Saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahibiz." diye konuştu.

TRUMP: İRAN'DA ÇOK FAZLA KALMAYACAĞIZ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine telefonla verdiği kısa röportajda, İran'a yönelik güncel durumu değerlendirdi. İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını savunan Trump, "İran'la savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

"Orada çok fazla kalmayacağız. Şu anda onları tamamen yok ediyoruz, bu tam bir yok ediş. Ancak orada çok fazla kalmamız gerekmeyecek." ifadesini kullanan Trump, İran'ın füze kapasitesine yönelik saldırılarının bir süre daha süreceğini belirtti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI OTOMATİK OLARAK AÇILACAK"

Trump, 1 ayı aşkın süredir düzenli tanker geçişleri yapılmayan Hürmüz Boğazı konusunda topu "boğazı kullanan ülkelere" atarak, "Bence boğaz otomatik olarak açılacak. Benim yaklaşımım şu; ben o ülkeyi yerle bir ettim, artık güçleri kalmadı, boğazı kullanan ülkeler gidip boğazı açsın. Petrolü kontrol eden hangi ülkelerse onlar boğazı açmaktan çok memnun olacaktır." diye konuştu.

İranlı eski yöneticilerin çoğunu öldürdüklerini ve yerine yeni isimlerin geldiğini kaydeden Trump, "Bir bakıma orada aslında rejim değişti." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, yeni isimlerle yürüttükleri müzakereler için ABD heyetinin, Pakistan ya da başka bir ülkeye gidip gitmeyeceği sorusunu ise "Size stratejimi söyleyemem." diyerek yanıtsız bıraktı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumları x5xt5zw27v:

He he he havluyu atmaya hazırlar füzeler bitti

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber Yorumları iskender aybaroglu:

beyin sonradan takılma sanırım sana

yanıt11
yanıt4
Haber Yorumları Serkan Tokuş:

hele hele

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumları Mengele:

1.israil haritadan silinmeli 1.Amerika ortadogudan cekilmeli savas bitti bu kadar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

