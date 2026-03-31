Haberler

Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasında tırmanan savaş petrol arzını etkiledi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksama petrol fiyatlarını tarihin en yüksek seviyesine yükseltti. Bu gelişmelerin ardından motorine yeni zam göründü. 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 2 lira 52 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Artış sonrası motorinin litresi 80 lirayı aşacak.

  • Motorin fiyatlarına 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren 2 lira 52 kuruş zam bekleniyor.
  • Motorin fiyatlarının İstanbul'da 77,39 liraya, Ankara'da 78,52 liraya, İzmir'de 78,79 liraya ve Doğu illerinde 80,24 liraya yükselmesi öngörülüyor.
  • 31 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor.

Dünya petrol arzında ciddi aksamalar yaşanırken, ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın Körfez bölgesine yayılması piyasaları etkiledi. Hürmüz Boğazı’nda gemilerin mahsur kalması nedeniyle giriş ve çıkışlar durma noktasına geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI TİCARETİ AKSATTI

Boğazdan geçişlerin aksaması, küresel ticaret üzerinde baskı yarattı. Tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanırken, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’nın işlevsiz hale gelmesi akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.

MOTORİNE 2 LİRA 52 KURUŞ ZAM

Küresel petrol krizi giderek derinleşirken akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Akaryakıt sektörü kaynakları, motorin grubunda 2 lira 52 kuruşluk fiyat artışının beklendiğini ifade ediyor. Zam kararının, 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Öte yandan 31 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE OLACAK?

Beklenen artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin fiyatlarının bazı şehirlerde psikolojik sınırı aşması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul’da 77,39 liraya, Ankara’da 78,52 liraya, İzmir’de 78,79 liraya ve Doğu illerinde 80,24 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

