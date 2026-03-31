Vincenzo Montella kadro tercihi hakkında konuştu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova maçı öncesi konuştu. İlk 11'de yaptığı değişiklikler hakkında konuşan Montella, ''Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almak istedim. Burada bir hedefimiz. Onun peşinden gidiyoruz'' dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde oynanacak Kosova maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI HAYALİ HERKESİN İÇİNDE"

Mücadeleyi değerlendiren Montella, "Çok büyük bir heyecan. Çok büyük duygular. Bu mesleği yapıyorsanız Dünya Kupası hayali kurarsınız. Hepimizin hayali var. Futbolcularım ilk günden itibaren her şeyi verdi. Ayrıcalıklı hissediyorum burada olduğum için. Hayalimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. 

"RAKİBE GÖRE PLAN YAPTIK"

Kadro tercihi hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Biz rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takımız. 3 isim değişti ama o 3 isim de büyük maçlar oynadı. Onda bir sıkıntı yok. Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almak istedim. Burada bir hedefimiz. Onun peşinden gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"

Montella son olarak, "Her şeyimizi vereceğiz. Ne olursa olsun. Allah yardımcımız olsun!" sözlerini sarf etti.

