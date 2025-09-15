Türkiye'nin ilk 'kırsal uydu kenti', hak sahibi depremzedelerden tam not aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın 16 mahallesindeki afetzedeler için Kumlu ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti"nde yaşam başladı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" kuruldu.

Betonarme ve çelik karkastan inşa edilen ve her biri 100 ila 125 metrekare aralığında 3+1 şeklinde planlanan 692 evden 585'inin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Evlerine yerleşen depremzedeler, yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından şehirde başlatılan ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunun yürütüldüğünü söyledi.

Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu operasyon çerçevesinde artık vatandaşlarımız eskisinden daha güçlü zeminlerde, daha güzel, sağlam ve estetik inşa edilen kalıcı konutlarında yaşamaya başladı. Kumlu ilçemizin Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen kırsal konutlarımız da 16 mahallemizin bir araya getirilmesiyle Türkiye'deki ilk kırsal uydu kent olma özelliğini taşımaktadır. Bu önemli bir ifadedir, Türkiye'de ilktir ve bunu biz Kumlu'da şu an itibarıyla inşallah gerçekleştiriyoruz."

Vali Masatlı, Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti"nde şu ana kadar 585 hak sahibinin belirlendiğini ifade etti.

"Kırsal uydu kent"te hayatın başladığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Masatlı, bölgede okul, ibadethane, sağlık ocağı gibi vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek donatıların da yer aldığını belirtti.

Masatlı, 6 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı 8. kura töreninin gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kura ile toplamda 8 bin 541 kırsal afet konutumuzun hak sahibini de belirlemiş olduk, Kumlu ve diğer ilçelerimizde kalıcı konutlarına kavuşmuş tüm hak sahibi vatandaşlarımıza yeni yuvalarında güvenli ve konforlu bir yaşam diliyorum. Devletimizin güçlü ve şefkatli elinin her daim Hatay'ımızın ve Hataylı hemşehrilerimizin üzerinde olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim."

"Bir hayaldi, hayalimiz gerçekleşti, mutluyuz"

"Kırsal uydu kent"teki evine yerleşen afetzedelerden 5 çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Kemişli, depremde evlerini kaybettiklerini hatırlattı.

Şu an yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kemişli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 Şubat'tan sonra bayağı zorlandık, çadırlarda kaldık, evlerimiz yıkıldı. Allah razı olsun devletimizden kısa sürede bize bu güzel evleri yaptı ve şu an rahatladık. Bir hayaldi, hayalimiz gerçekleşti, mutluyuz. Evimizin kalitesi gayet güzel, betonarme olması olsun, oda sayısı bakımından olsun çok iyi, aileme yetiyor, böyle bir şey beklemiyorduk."

"Bu kadar iyisini beklemiyorduk"

Eşi Sabah Kemişli (48) ise sabırla bugünleri beklediklerini ve sonunda muratlarına erdiklerini vurguladı.

Evlerinde çok huzurlu olduklarını anlatan Kemişli, "Çok mutluyuz, elhamdülillah sonumuz iyi oldu. Devletimizden Allah razı olsun, bu kadar iyisini beklemiyorduk ama şimdi evimizde çok mutlu olduk." diye konuştu.

Depremde evleri ağır hasar aldığı için yıkılan, 6 çocuk babası 47 yaşındaki Ahmet Güler de afette çok sayıda yakınını kaybettiğini ve zor bir süreç yaşadıklarını anımsattı.

Bir süre çadırda ardından da konteynerde kaldıklarını ifade eden Güler, "Devletimizden Allah razı olsun bize konteyner verdi, şimdi de evimize kavuştuk. Çok güzel, tahmin ettiğimizden daha iyi, çok şükür eski günlerimize yavaş yavaş dönmeye çalışıyoruz." dedi.

Eşi Saadet Güler (43) ise yeni evinin, hayal ettiği gibi çok güzel olduğunu dile getirdi.