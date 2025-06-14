Türkiye'nin İlk Avrupa Obüs İhracatı: BORAN Kuzey Makedonya'ya Gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bağlısı Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hafif çekili obüs BORAN, Bangladeş'in ardından Kuzey Makedonya'ya ihraç edildi.

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yurt dışı obüs ihracatı olarak Bangladeş'e gönderilen BORAN, şimdi de Kuzey Makedonya ile Avrupa'ya yapılan ilk obüs ihracatı oldu.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile 21 Aralık 2022'de imzalanan sözleşme kapsamında 6 adet 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs ve beraberindeki mühimmat, 6 Haziran 2025'te başarıyla teslim edildi.

Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki ilk obüs ihracatı olma özelliğine de sahip olan BORAN, üzerinde 105 milimetre çapında ve 30 kalibre uzunluğunda namlu bulunduruyor.

"Bir dakikadan kısa sürede atışa hazır"

Atış kontrol sistemi dahil 1745 kilogram ağırlığında olan BORAN, deniz seviyesinde 17 kilometre menzile ulaşabiliyor ve bir dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelebiliyor.

GPS destekli atış kontrol sistemi, panoramik dürbün ve hızlı mevzilenme kabiliyeti ile BORAN, klasik sistemlere kıyasla sahada daha esnek, etkili ve hızlı çözüm sunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de iç güvenlik ve hava destekli operasyonlarında başarıyla kullanılan BORAN, komando tugayları için özel olarak tasarlanmıştı.