Astronot Atasever'den Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

Kastamonu'da gerçekleşen ziyarette Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Vali Meftun Dallı ile bir araya gelerek uzay misyonunun genç nesillere ilham verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Vizyon Buluşmaları" programına katılan Atasever, daha sonra Dallı ile bir araya geldi.

Dallı, Atasever'e programa katkıları için teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin uzay misyonunun önemine dikkati çeken Dallı, bu konudaki kararlılığın genç nesillere ilham verdiğini söyledi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de yer aldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
