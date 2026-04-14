Astronot Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da öğrencilerle buluştu

Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere uzay yolculuğundan deneyimlerini aktardı. 2024'te gerçekleştirilecek uzay görevleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Atasever, uzay yolculuğu süreci ve deneyimlerine ilişkin bilgi verdi.

Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında 2024 yılı içerisinde iki insanlı uzay görevi gerçekleştirdiklerini belirten Atasever, bu görevler sırasında mikro yer çekimi koşullarında toplam 20 bilimsel çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında bilgi aktaran Atasever, istasyonun Dünya'nın yaklaşık 410 kilometre üzerinde bulunduğunu ve saatte 27 bin kilometre hızla hareket ettiğini söyledi.

İstasyonun yapım sürecinin 12 yıl sürdüğünü dile getiren Atasever, "100 milyar dolardan fazla para harcanmış, insanlığın belki de bugüne kadar inşa ettiği en kompleks mühendislik yapısı, esasında bir bilimsel deney laboratuvarı. Biz uzayda, mikro yer çekimi koşullarında bu yapının, bu laboratuvarın içerisinde bilimsel deneyler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Uzay yolculuklarının amaçlarına değinen Atasever, Türkiye'deki bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışmaların mikro yer çekimi ortamında test edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Atasever, ayrıca ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Acil durum eğitimlerinin önemine dikkati çeken Atasever, mikro yer çekimi koşullarında yangın, basınç kaybı ve amonyak sızıntısının en kritik riskler arasında yer aldığını, bu durumlara karşı çeşitli tatbikat ve simülasyonlarla hazırlık yaptıklarını anlattı.

Programa katılan öğrenciler de Atasever'e merak ettikleri konularda sorular sordu.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
