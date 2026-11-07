Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Çorum'da öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Çorum'da öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Çorum'da öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Çorum'da öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atasever, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genç AR-GE ekibince Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere uzay deneyimlerini anlattı.

Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında 2024'te iki insanlı uzay görevi gerçekleştirdiklerini belirten Atasever, bu görevler sırasında mikro yer çekimi koşullarında 20 bilimsel çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Uluslararası Uzay İstasyonunun dünyanın yaklaşık 410 kilometre üzerinde bulunduğunu, saatte 27 bin kilometre hızla hareket ettiğini aktaran Atasever, "İstasyonun yapım süreci 12 yıl sürdü. 100 milyar dolardan fazla para harcanmış. İnsanlığın belki de bugüne kadar inşa ettiği en kompleks mühendislik yapısı, esasında bir bilimsel deney laboratuvarı. Biz uzayda mikro yer çekimi koşullarında bu yapının, laboratuvarın içinde bilimsel deneyler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Atasever, uzay yolculuklarında Türkiye'deki bilim insanlarının çalışmalarının mikro yer çekimi ortamında test edilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Atasever, sunumunun ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları12

Beklenen indirim geldi! Tabelalar gece yarısı değişti
11 üniversiteye rektör atandı

Gece yarısı atama kararı! 7 isim birden değişti
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Kartal'da kuyumcuyu soyan hırsızın çaldığı 200 yüzük plastik çıktı! Havalimanında yakalandı

Kuyumcudan altın sanıp 200 yüzük çaldı! Hepsi plastik çıktı
Hamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istedi

Hamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istedi
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

17 ay sonra tahliye edilen Hakan Bahçetepe ilk açıklamasını yaptı