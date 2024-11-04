Türkiye'nin Gerçeği; Her Yönü ile Deprem Sempozyumu İzmir'de Başladı

İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından düzenlenen " Türkiye'nin Gerçeği; Her Yönü ile Deprem" sempozyumu başladı.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer, üniversitenin konferans salonundaki sempozyumun açılışında, etkinliği deprem riski yüksek olan İzmir'de farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Programda jeoloji ve inşaat mühendisliği, mimarlık, tıp ve hemşirelik fakülteleri ile fizyoterapi ve psikoloji bölümlerinden akademisyenlerin afetlere karşı farkındalığı arttırmak için sunumlar gerçekleştireceğini aktaran Güvençer, uzmanlara teşekkür etti.

Sempozyumun ilk oturumunda, İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden Prof. Dr. Gökhan Kılıç "Deprem Felaketlerinin Sebepleri", Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Tüzün ise "Depreme Karşı Yerleşim" konulu sunum yaptı.

Gün boyu sunumlarla devam edecek etkinlik yarın sona erecek.