Brüksel'de 'Türkiye'nin Genç Yetenekleri' yıl sonu konseri düzenlendi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde, " Türkiye'nin Genç Yetenekleri" yıl sonu konseri verdi.

Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye'nin Genç Yetenekleri'nin yıl sonu konserine ev sahipliği yaptı.

Belçika'nın Waterloo kentinde bulunan, klasik müzik alanında üstün yetenekli çocuklar ve gençler için kurulmuş, dünyanın en prestijli uluslararası müzik okullarından biri Musica Mundi Okulundan öğrencilerin verdiği konser, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğin açılışında Kaymakcı, okulun kurucularından ve eğitmenlerinden olan Hagit Hassid Kerbel'in çalışmalarından övgüyle söz etti.

Davetin sonunda 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla davetlilere kahve ikram edildi.