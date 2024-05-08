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Türkiye'nin Gazze'ye Yardımları Devam Ediyor

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımların devam ettiğini açıkladı. Bugün Mersin Limanı'ndan ayrılan 1908 ton insani yardım gemisi ve Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaşan 5066 ton insani yardım gemisiyle toplam yardım miktarı 52 bin tonu aştı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı" açıklamasını yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin bilgi paylaştı. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

"Türkiye, Gazze'ye en çok yardım yapan ülke... Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı."

Kaynak: ANKA / Güncel

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