Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, Neçirvan Barzani ile Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı.

IKBY Başkanlığından, Başkonsolos Topçu ve IKBY Başkanı Barzani'nin Erbil'deki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Barzani'nin, Türk yetkililere, IKBY ve Irak'tan gelen turistler ve vatandaşların sınır kapılarından dönüşlerini kolaylaştırmada sağladıkları yardım için teşekkürlerini dile getirdiği aktarıldı.

Barzani'nin, bu konuda Başkonsolos Topçu ve ekibinin çabalarını takdir ettiği de vurgulandı.