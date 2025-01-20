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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu IKBY Başkan Yardımcısı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu IKBY Başkan Yardımcısı ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bir görüşme yaptı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ile ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından, Başkonsolos Topçu ve IKBY Başkan Yardımcısı Mustafa'nın görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "IKBY Başkan Yardımcısı Şeyh Cafer Mustafa'yı ziyaret ettik. İkili ilişkilerimiz ve güncel bölgesel gelişmeler hakkında samimi bir sohbet yaptık. Nazik misafirperverliği için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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