Sivas eksi 19'u gördü, Kızılırmak buz tuttu

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ, ALTINYAYLA

Kar yağışının ardından soğuk havanın hakimiyetine giren Sivas'ın Altınyayla ilçesi, eksi 25 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. İmranlı ilçesi de eksi 23 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının ardından kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 867 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan yerleşim yerlerini açmak için çalışma yürütüyor.