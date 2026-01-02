Haberler

Sivas eksi 19'u gördü, Kızılırmak buz tuttu

Sivas eksi 19'u gördü, Kızılırmak buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, eksi 25 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Kar yağışının ardından 867 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ, ALTINYAYLA

Kar yağışının ardından soğuk havanın hakimiyetine giren Sivas'ın Altınyayla ilçesi, eksi 25 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. İmranlı ilçesi de eksi 23 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının ardından kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 867 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan yerleşim yerlerini açmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı kapandı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza