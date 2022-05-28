SARAYBOSNA - Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset İdari binası açıldı (1) - Haberler

Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset İdari binasının açılışı, Türkiye'den üst düzey heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazi Hüsrev Bey Cami Başimamı Mensur Malkic'in okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Saraybosna Vakıflar Müdürü Senaid Zajimovic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, yerel siyasilerin yanı sıra Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yer aldı.

Program, Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset İdari binası fikrinin ortaya çıkış ve inşa sürecini anlatan kısa film gösterisiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Saraybosna Vakıflar Müdürü Zajimovic, Bosna Hersek'te 10'uncusu düzenlenen "Vakıf Günleri" kapsamında açılışı yapılan idari binanın 2007'de o dönemki İslam Birliği Başkanı Mustafa Ceric'in attığı adımlarla başladığını söyledi.

Zajimovic, 2010'da finansal sebeplerden ötürü inşası durdurulan binadaki çalışmaların, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası tekrar başladığını dile getirdi.

Saraybosna Vakıflar Müdürü Zajimovic, binanın inşasının tamamlanmasına destek veren Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Bosnalı siyasi Fahrudin Radoncic, o dönemki İslam Birliği Başkanı Mustafa Ceric'e cami yaptırma fikrini ilettiğini ancak Ceric'in daha büyük bir proje olan Riyaset idari binası fikrini açıkladığında kendisinin de bu projeye katkıda bulunmak istediğini anlattı.

"Eserlerimizin ihyasını sağlamaya çalışıyoruz"

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, inşası tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset idari binasının açılış töreninde duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını iletmek istiyorum." dedi.

Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak mirasçısı olduğumuz değerlerin, tüm Osmanlı coğrafyasında olduğu gibi Balkanlar'da da envanterini çıkarıyor, diğer taraftan da restorasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor, eserlerimizin ihyasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Riyaset idari binasının inşa kararına 2017'de imzalanan protokolle başlandığını anımsatan Ersoy, inşaatın 2018'de başladığını ve Eylül 2021'de sona erdiğini kaydetti.

2 milyara yaklaşan Müslümanların Avrupa'daki temsilcileri

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da Riyaset'in idari binasının açılışının ülke için önemli bir simge olduğunu belirtti.

Küçük ama simgesel bir "bütünlüğün ve birliğin" bütün İslam alemini Avrupa'da temsil etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çam, "2 milyara yaklaşan Müslümanların Avrupa'daki temsilcileri olarak burada güçlü, müreffeh, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamanızı her daim arzu ediyoruz." dedi.

Çam, "Farklı kültürlerin, inançların, yaşam tarzı farklılıkları olan herkesin aynı sokakta, caddede, mahallede, şehirde yaşayabilen bu bölgenin insanlarının dünyaya barış mesajı vermesi adına da önemli bir görevi olduğunu hatırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek İslam Birliğinin ülkesindeki vakıfların korunmasında üstlendiği görevin altını çizerek, binanın tamamlanmasında katkısı bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

"Barış ve huzuru hedefleyen medeniyetin temsilcileriyiz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu topraklarda İslam'ın neşvünema bulmasına vesile olan Horasan Erenleri Sarı Saltuk'tan Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede'ye kadar herkese selam gönderiyorum. İstanbul'dan hemen sonra Bosna Hersek'i gönlüne düşüren Fatih Sultan Mehmet Han'a ve onun emanetine sahip çıkarak ihya eden İsa Bey İsakovic'ten Gazi Hüsrev Bey'e, Aliya İzzetbegoviç'ten Tayyib Okiç'e hürmetlerimi sunuyor, rahmet diliyorum." diye konuştu.

İslam'ın kardeşlik hukuku üzerine inşa edilen bu binanın özellikle Avrupa'da barış dini İslam'a karşı yürütülen dezenformasyon ve nefret söylemlerine karşı güçlü bir duruşun sembolü olduğuna inandığını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizler, yeryüzünün barış ve huzurunu hedefleyen büyük bir inanç ve medeniyetin temsilcileriyiz. Balkanların genelinde olduğu gibi, Bosna Hersek'te yaşayan Müslümanlar da birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sergilemektedir. Ancak bu topraklarda yakın tarihte, dünyanın gözü önünde yaşanan olayların acısı hala yüreklerimizi sızlatmaktadır.

Maalesef bu güzel coğrafyada farklılıklar bahane edilerek insanların arasına fitne sokulmaya çalışıldığına şahit olmaktayız. Bu tür girişimler karşısında uyanık ve dirayetli olmalıyız. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp yok olmaktan korunmak için hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunmalıyız."

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic, yeni idari binanın Bosna Hersek İslam Birliği kurumlarının tek çatı altında toplanıp hizmet verecek olmasına vesile olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, binanın tamamlanmasını sağlayan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Bosna Hersek İslam Birliği Eski Başkanı Mustafa Ceric'in açılış duasını okuduğu programda, Boşnakça, Türkçe ve Arapça ilahiler söylendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kardeş topraklardaki restorasyon çalışmalarını 2008'de yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında 2011'den bu yana artırarak sürdürüyor.