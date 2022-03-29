Türkiye'nin Çınarları - Bülent Eczacıbaşı - Haberler

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Türkiye'nin Çınarları - Bülent Eczacıbaşı

AA - Atilla Sevil - Güncel
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Bülent Eczacıbaşı'nın fotoğraf çekimi Eczacıbaşı'na AA'nın kitaplarının hediye edilmesi İSTANBUL - Türkiye'nin Çınarları - Bülent Eczacıbaşı Anadolu Ajansı, kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının "duayen" isimlerini, "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında fotoğraflıyor.

Bülent Eczacıbaşı'nın fotoğraf çekimi

Eczacıbaşı'na AA'nın kitaplarının hediye edilmesi İSTANBUL - Türkiye'nin Çınarları - Bülent Eczacıbaşı

Anadolu Ajansı, kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının "duayen" isimlerini, "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında fotoğraflıyor.

Türkiye'nin Çınarları - Bülent Eczacıbaşı

Türkiye'nin Çınarları - Bülent Eczacıbaşı

Türkiye'nin Çınarları - Bülent Eczacıbaşı

AA / Atilla Sevil - Güncel

Bülent Eczacıbaşı, Anadolu Ajansı, Siyaset, Türkiye, Güncel, Haberler

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