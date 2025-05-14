Türkiye'nin Büyükelçisi Kılıç, Fas Kralı'na Güven Mektubunu Sundı

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Fas Kralı 6. Muhammed'e güven mektubunu sundu.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen törende, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülkenin büyükelçilerini kabul etti.

Kral 6. Muhammed tarafından kabul edilen ve güven mektuplarını sunan isimler arasında protokol sırasına göre Türkiye Cumhuriyeti'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç ilk sırada yer aldı.

Törene Fas Dışişleri, Afrika İş birliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasser Bourita ile Kraliyet Başkatibi Sidi Mohammed Alaoui de katıldı.

Törende ayrıca Kanada, Çad, Ruanda, Umman, Şili, Malezya, Suudi Arabistan, İspanya, Küba, Mali, Yunanistan, Surinam, Vietnam ve Güney Kore büyükelçileri de güven mektuplarını takdim etti.