Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Habur ve İbrahim Halil sınır kapılarındaki işbirliğini değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Habur ve İbrahim Halil sınır kapıları yetkilileri arasında gayet güzel işleyen bir işbirliği ve eşgüdüm olduğunu belirtti. İnan, sınır kapısındaki uygulamaları yerinde gördüklerini ve buranın yoğun şekilde kullanıldığını dile getirdi. İş insanlarının sorunlarını dinlediklerini ve çözüm yolları üzerinde çalışacaklarını vurgulayan İnan, Irak ile ilişkileri her alanda geliştirmeye ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Habur Sınır Kapısı ve İbrahim Halil Sınır Kapısı yetkilileri arasında gayet güzel işleyen bir işbirliği ve eşgüdüm olduğunu belirtti.

Büyükelçi İnan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve beraberindeki heyetle Habur ve İbrahim Halil sınır kapılarını ziyaret ederek, Duhok Valisi Ali Tatar'ın yanı sıra yerel yetkililerle bir araya geldi.

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapısındaki uygulamaları yerinde gördüklerini ve buranın yoğun şekilde kullanıldığını dile getirerek, "Habur ve İbrahim Halil sınır kapıları yetkilileri arasında gayet güzel işleyen bir işbirliği ve eşgüdüm var. Bundan memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

İnan, bazı iş insanlarının sorunlarını dinlediklerini ve çözüm yolları üzerinde çalışacaklarını vurgulayarak, bunlardan bir kısmını ise yerinde çözme imkanına kavuştuklarını kaydetti.

Irak ile ilişkileri her alanda geliştirmeye ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturmaya gayret gösterdiklerini belirten İnan, bu çerçevede sınırdaki işbirliği dahil olmak üzere her konuyu çalıştıklarını ve ihtiyaç olması durumunda yeni sınır kapılarının da açılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

"Irak ile terör örgütüyle mücadelede ilerlettiğimiz işbirliğinden memnunuz"

İnan ayrıca, Erbil'de yaşayan Türk vatandaşlarla bir araya geldiği resepsiyonda Türkiye- Irak ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak ile pozitif gündeme odaklanan ve güzel bir ivmeyle ilerleyen ilişkilere sahip olunduğunu kaydeden İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Kalkınma yolu, sadece Irak'ın değil, bütün coğrafyanın fayda göreceği bir proje. Bölgeye yeni bir ümit veren proje. Bu anlamda mesajlarımızı hem Bağdat hem Erbil'de paylaşmış durumdayız. Geçtiğimiz ağustos ayında Ankara'da bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdik.

Güvenlik alanında sıkıntılarımızı en üst düzeyde muhataplarımızla paylaşıyoruz. Bu, Irak'ın önemli karar vericilerini bir arada görebildiğimiz güzel bir platform, bu platforma değer veriyoruz. Özellikle terör örgütüyle mücadele bağlamında da Irak'ın katettiği ilerlemeden memnunuz, yeterli bulmuyoruz ancak katedilen ilerlemeyi de görüyor ve bunu takdir ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Dış Politika Diplomasi Politika Türkiye Bağdat Güncel Irak

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2025 Kandil Günleri! 2025 kandiller ne zaman Diyanet? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var m Küçükçekmece Sinop Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Küçükçekmece Sinop Pazarspor ŞİFRESİZ CANLI izleme link 2025 Resmi Tatil Günleri Derince Bld. Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Derince Bld. Elazığspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? İnegölspor Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? İnegölspor Sarıyer ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin Grubu ve Maç Takvimi Kastamonuspor Batman Petrol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Kastamonuspor Batman Petrol ŞİFRESİZ CANLI izleme linki Ankaraspor Altay maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Ankaraspor Altay ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title