Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden Irak için Seyahat Uyarısı

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Bağdat Büyükelçiliği, Irak'a seyahat edecek veya Irak'ta bulunan Türk vatandaşlarına tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'a seyahat edecek olan, Irak'ta geçici olarak bulunan veya sürekli ikamet eden vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin X sosyal medya hesabından "Irak'a yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu" başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bölgede yaşanan gelişmeler ışığında, Irak'a seyahat edecek olan, Irak'ta geçici olarak bulunan veya sürekli ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir." İfadelerine yer verildi.

Gelişmelere dair olabilecek duyuruların, bakanlık ile Irak'taki temsilciliklerin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunduğu belirtilen açıklamada, acil durumlar için Irak'taki temsilciliklerin acil durum hattı ve bakanlığın konsolosluk çağrı merkezi numaraları paylaşıldı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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