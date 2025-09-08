Türkiye'nin Astronotları Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi.

Gezeravcı, bu kapsamda Keçiören Nuri Pakdil Anadolu Lisesi, Pursaklar Ülker İlkokulu ve Pursaklar Saray Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Atasever ise Altındağ Gülpınar Şehit Fatih Korçam İlkokulu, Mamak Sultan Alparslan İlkokulu ve Mamak Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle derse katıldı.

Astronotlar, uzay çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında ilerlemek isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.