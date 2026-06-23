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Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, ASEAN Genel Sekreteri Kao ile bir araya geldi

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Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede ticaret, yatırım, turizm ve inovasyon alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi ile Türkiye'nin Tam Diyalog Ortaklığı başvurusu ele alındı. ASEAN Genel Sekreteri, üye ülkelerin bu statüye itirazı olmadığını belirtti.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile çalışma yemeğinde görüştü.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Küçükcan'ın başkanlığındaki heyet, ASEAN Genel Sekreteri Kao ve beraberindeki heyetle düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile ASEAN arasındaki mevcut kurumsal bağlar ve Sektörel Diyalog Ortaklığı mekanizması altındaki gelecek adımlar masaya yatırıldı.

Türkiye'nin ASEAN ile olan köklü angajmanına vurgu yapılan görüşmede, mevcut Sektörel Diyalog Ortaklığı modelinin daha etkin kullanılması amacıyla ticaret, yatırım, turizm, inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi stratejik alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, iki coğrafya arasındaki bağları daha da yakınlaştırmak adına, ilerleyen dönemde hayata geçirilebilecek ortak iletişim projeleri, medya işbirlikleri ve kamu diplomasisi faaliyetleri de geniş bir vizyonla istişare edildi.

Ayrıca Türkiye'nin ASEAN nezdindeki kurumsal ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyacak olan "Tam Diyalog Ortaklığı" başvurusu da etraflıca ele alındı.

ASEAN Genel Sekreteri Kao, üye ülkelerin Türkiye'nin Tam Diyalog Ortaklığı statüsüne herhangi bir itirazının bulunmadığını belirterek bu süreçte oldukça olumlu gelişmelerin kaydedildiğini dile getirdi.

Kao, Büyükelçi Küçükcan nezdinde Türkiye'nin birlik ile olan güçlü bağlarını ve bölgenin istikrarı ile refahına yönelik yapıcı katkılarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
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