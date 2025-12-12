'Yeni Yıl Masalı' festivali, İstanbul'da kapılarını açıyor

Türkiye'nin tek yeni yıl temalı çocuk festivali "Yeni Yıl Masalı", bu yıl 4. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) 13-14 Aralık'ta gerçekleştirilecek festival, çocuklara ve ailelere masalsı bir dünya sunmayı hedefliyor.

Festival direktörü ve Zest Projects Kurucu Ortağı Tomru Dereköylü, festivalin hazırlık süreci ve çocuklar için hazırlanan sürprizlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çocuk festivallerinin aile içi ilişkiler açısından önemli olduğuna değinen Dereköylü, çalışan ebeveynlerin çocuklarla kaliteli zaman geçirme kaygısının ön plana çıktığını dile getirdi.

Tarçın kokulu festival

Dereköylü, ailelerin çocukları için uygun atölye ya da etkinlik bulma kaygısı ile hareket ettiğini, bu nedenle çocukların aileleriyle bir arada, bütün gün güzel vakit geçireceği bir festival düzenlediklerini belirtti.

Yeni yıla dair umutların yeşermesinin aile ve çocukların beraber zaman geçirmesi ile bağlantılı olduğunu aktaran Dereköylü, festivalin geleceğinin parlak olduğuna işaret etti.

Tomru Dereköylü, festivali büyütmeyi ve Türkiye'yi dolaşmayı planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni Yıl Masalı, içerisinde tarçın kokuları olan, yeni yıla dair aklınıza gelebilecek her türlü detayın olduğu, ailelerin, çocukların saatlerce soluksuz vakit geçirdiği, en son yorgun argın çıktıkları bir festival. Her sene üstüne yenilikler katılıyor. Her sene bir yaş büyüyen çocuklarımızı tekrar aramızda görüyoruz. Bu bizim için de çok büyük bir gurur."

"Pedagoglar eşliğinde hareket ettik"

Festival etkinlik programını hazırlarken pedagoglar eşliğinde hareket ettiklerinin altını çizen Dereköylü, çocukların okul ve evleri dışında yapabilecekleri ve yaratıcılıklarını güçlendirecek etkinlikleri öncelediklerini söyledi.

Dereköylü, başta gastronomi, bilim, masal, drama ve spor olmak üzere çeşitli kategorilerde etkinlik programları hazırladıklarını anlattı.

Çocukların hayal gücü sınırlandırılmadığında ortaya çıkan ürünlerin şaşırtıcı olduğunu ifade eden Dereköylü, şöyle devam etti:

"Bizim en sevdiğimiz atölyelerimizden bir tanesi de çocukların kendi şehirlerini yaratabildikleri, enerjisini kendilerinin verebildiği bir atölyemiz var. Çocuklar inanılmaz şeyler yapıyor, keyifli şehirler üretiyorlar. O yüzden biz biraz çocukların hayallerini görmelerini, ailelerin de buna destek olmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda çocukların içerisindeki o küçücük kıvılcımı da yakmak bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Bizden çok dansçılar, balerinler, mühendis olmak isteyen çocuklar da çıktı."

Festival iki gün sürecek

Tomru Dereköylü, Warner Bros ve Cartoon Network markalarının işbirliğinde hayata geçirilen festivalin küreselleştiğini, festivaldeki maskotların çocuklar tarafından çok ilgi çekici bulunduğunu aktardı.

Festivalin dünya çapında farklı bir versiyonunun da hazırlık aşamasında olduğunu kaydeden Dereköylü, 13-14 Aralık'ta ailelerin eğlenceye hazır olmasını isteyerek, "Yeni yıla dair çocuklarımızla ve ailelerimizle harika şeyler paylaşacağız. Yemekler yapacağız, bilim atölyeleri düzenleyeceğiz, kendi şehirlerimizi kuracağız, Noel Baba'yla resimler çektireceğiz. Balon, konfeti şovlarımız olacak. İçeride karlar yağacak. Aklınıza gelebilecek her türlü şey bizim festivalimizde var." dedi.

Etkinlik programının çeşitliliğine işaret eden Dereköylü, festival kapsamında çizgi filmler, tiyatro ve illüzyon gösterileri, sihirbazlıklar, bubble şovlar ve yarışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.