Türkiye, NATO Üyeliğinin 74. Yılında Ankara Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 74. yıl dönümünde ülkemizin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını vurgulayarak, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde NATO Ankara Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, NATO'ya üyeliğinin 74. yıldönümünde, güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayiiyle Avrupa-Atlantik güvenliğine kritik ve kapsamlı katkılarda bulunmayı sürdürmektedir. Ülkemiz, İttifak'taki öncü rolü çerçevesinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde NATO Ankara Zirvesi'ne evsahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
