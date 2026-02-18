Haberler

Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yılında, güçlü ordusu ve gelişmiş askeri kabiliyetleriyle Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık, 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Ankara Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Bakanlığın Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet tehdidine karşı kolektif savunma oluşturma amacıyla 1949'da kurulan NATO'ya resmen 18 Şubat 1952'de katılmıştı.

Bugün 32 üyesi bulunan İttifak içinde Türkiye, kapasitesi yüksek hava, kara ve deniz unsurlarıyla NATO'nun önemli misyonları ve tatbikatlarında kritik roller üstleniyor.

Kaynak: AA
