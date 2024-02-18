Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi'nde Erol Demir yeniden başkan seçildi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi'nde başkanlığa yeniden Erol Demir seçildi.

Derneğin 18. Olağan Genel Kurulu, Erenler Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, mevcut başkan Erol Demir güven tazeledi.

Demir ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya, Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkez Teşkilat Başkanı Selahattin Gürbıyık, derneğin Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Sağlık, Pendik Şubesi'nde uzun yıllar başkanlık yapan Sefa Altunparlar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Çolak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Hamarat, Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Koçdemir, Sakarya Sağlık Çalışanları ve Emekliler Derneği Başkanı Mahmure Çolak ile gaziler katıldı.