Türkiye, Mısırlı Öğrencileri Türk Üniversitelerine Çekmeyi Hedefliyor

Türkiye, yükseköğretim sistemini uluslararasılaştırma stratejisi doğrultusunda yetenekli Mısırlı öğrencilerin Türk üniversitelerine ilgisini artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, bu kapsamda Mısır'ı ziyaret eden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u büyükelçilikte ağırladı.

Görüşmede, Mısırlı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere yönlendirilmesi için yapılabilecek tanıtım faaliyetleri değerlendirildi.

Ersoy, Türkiye'nin yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşma stratejisi izlediğini belirterek, bu kapsamda daha fazla sayıda Mısırlı öğrenciyi Türk üniversitelerinde görmek istediklerini vurguladı.

Büyükelçi Şen ise Türkiye'nin üniversite eğitim standartlarının kalitesinin Mısır'da bilindiğine ve takdir edildiğine dikkati çekerek, "Mısır'ın genç nüfusu, Türkiye ile kültürel ve sosyal yakınlığı göz önüne alındığında, akademik olarak güçlü Mısırlı gençlerin Türk üniversitelerine daha fazla katılmasını memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullandı.

YÖS, Türk üniversitelerine girişte kolaylık

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türk üniversitelerine girişte önemli bir rol oynuyor. Arapça dahil 6 dilde yapılan sınav, adayların dil engelini aşarak üniversite kabul süreçlerini kolaylaştırıyor.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükelçi Şen, şunları kaydetti:

"2026 YÖS sınavını Mısırlı adaylara daha etkili şekilde tanıtmak ve katılımı artırmak için ÖSYM Başkanı ile görüş birliğine vardık. Büyük ve genç nüfusu dikkate alındığında toplamda 30 bin Mısırlı öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmesi mümkün. Şu anda da önemli sayıda Mısırlı genç, Türk üniversitelerinde eğitim alıyor. Mezunların Türkiye'de aldıkları eğitimle hem kendi geleceklerini kurmaları hem de Mısır'ın kalkınmasına katkı sağlaması en büyük temennimdir."

Türkiye'de 209 üniversite, geniş eğitim olanakları

Türkiye'de 209 üniversite bulunuyor. Bunların 131'i devlet, 78'i ise vakıf üniversitesi.

Boğaziçi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi İngilizce eğitim veren köklü devlet üniversiteleri dünya çapında tanınıyor.

Türkçe eğitim veren üniversitelerde ise bir yıllık Türkçe hazırlık eğitimi sunularak yabancı öğrencilerin akademik hayata uyumu sağlanıyor.