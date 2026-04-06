ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basını, Orta Doğu’da artan gerilimi durdurmak için Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdığını yazdı. Üç ülkenin, İran ile ABD’yi müzakere masasına oturtmak amacıyla temaslarını sürdürdüğü ancak şu ana kadar somut bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

KRİTİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Wall Street Journal’ın (WSJ), konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan üst düzey yetkililer ateşkes ya da savaşın tamamen sona erdirilmesi için arabuluculuk girişimlerinde bulunuyor. Kaynaklar, üç ülkenin dışişleri bakanlarının İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı. Ancak yapılan görüşmelere rağmen taraflar arasında henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

İSTANBUL VE KATAR SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Kaynaklara göre Türkiye ve Mısır, olası müzakerelere ev sahipliği yapmak için İstanbul ve Katar seçeneklerini değerlendirmeye aldı. Öte yandan Katar’ın, ABD ve bazı Orta Doğu ülkeleri tarafından önerilen arabuluculuk rolüne mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.

İRAN TALEPLERDEN TAVİZ VERMİYOR

Haberde, İran tarafının ise mevcut taleplerinden geri adım atmadığı vurgulandı. İranlı yetkililerin, geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması dahil çeşitli önerileri reddettiği ifade edildi.

Ayrıca İran’ın, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik taleplerini “kabul edilemez” bulduğu ve ABD’li yetkililerle Pakistan’ın başkenti İslamabad’da görüşmeyi de reddettiği aktarıldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SONUÇ VERMEDİ

Tüm diplomatik temaslara rağmen taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, bölgede gerilimin kısa vadede düşmesinin zor olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.