Haberler

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD basınına göre Türkiye, Mısır ve Pakistan, İran ile ABD’yi ateşkes için müzakere masasına getirmeye çalışıyor. Taraflar arasında yoğun diplomatik temaslar sürerken, İran’ın taleplerinden taviz vermemesi ve ABD’nin şartlarının kabul edilmemesi nedeniyle henüz ilerleme sağlanamadı. İstanbul ve Katar olası görüşme adresleri arasında yer alıyor.

  • Türkiye, Mısır ve Pakistan, İran ile ABD arasındaki savaşı durdurmak için diplomatik girişimlerde bulunuyor.
  • İran, geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması dahil önerileri reddetti ve ABD'nin taleplerini kabul edilemez buldu.
  • ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı; İran da İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine saldırılarla karşılık verdi.

ABD basını, Orta Doğu’da artan gerilimi durdurmak için Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdığını yazdı. Üç ülkenin, İran ile ABD’yi müzakere masasına oturtmak amacıyla temaslarını sürdürdüğü ancak şu ana kadar somut bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

KRİTİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Wall Street Journal’ın (WSJ), konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan üst düzey yetkililer ateşkes ya da savaşın tamamen sona erdirilmesi için arabuluculuk girişimlerinde bulunuyor. Kaynaklar, üç ülkenin dışişleri bakanlarının İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı. Ancak yapılan görüşmelere rağmen taraflar arasında henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

İSTANBUL VE KATAR SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Kaynaklara göre Türkiye ve Mısır, olası müzakerelere ev sahipliği yapmak için İstanbul ve Katar seçeneklerini değerlendirmeye aldı. Öte yandan Katar’ın, ABD ve bazı Orta Doğu ülkeleri tarafından önerilen arabuluculuk rolüne mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.

İRAN TALEPLERDEN TAVİZ VERMİYOR

Haberde, İran tarafının ise mevcut taleplerinden geri adım atmadığı vurgulandı. İranlı yetkililerin, geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması dahil çeşitli önerileri reddettiği ifade edildi.

Ayrıca İran’ın, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik taleplerini “kabul edilemez” bulduğu ve ABD’li yetkililerle Pakistan’ın başkenti İslamabad’da görüşmeyi de reddettiği aktarıldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SONUÇ VERMEDİ

Tüm diplomatik temaslara rağmen taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, bölgede gerilimin kısa vadede düşmesinin zor olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFLOZOF:

ABD nin Ortadoğudaki barış güvercini olduk

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

kardeş petrol pahalı diye şikayet ediyorsun, ateşkes çağrısı yapıldığı için şikayet ediyorsun. nasıl olacak bu iş? sen dışa bağımlısın. bu savaşın uzaması en çok bize zarar verir.

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıAbdullah:

Dost, dostuna çalışır!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Önüne gelenin elinde kırmızı bir güvercin,ağzında "Barış"!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
