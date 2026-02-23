Haberler

El Mencho'nun öldürülmesi sonrasında Türkiye'den ilk açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CJNG elebaşı ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi Meksika'yı kaosa sürüklerken, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ülkede yaşanan güvenlik olayları ile ilgili Türk vatandaşlarını uyardı ve dikkatli olmalarını istedi. Yapılan açıklamada Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemeleri istendi.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonun ardından ülkedeki olayların yakından izlendiğine dair Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

"OLAYLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Büyükelçilik tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde dün yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemelerinin önem arz ettiği vurgulanan paylaşımda, "+525579177785" numaralı acil durum hattından Büyükelçiliğe ulaşılabileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün Jalisco Yeni Nesil Karteline (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı. Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu. Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

5 ayda kaç kupa kazandığını duyanlar inanamıyor!
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da kırmızı alarm! 120 binden fazla kişi hastaneye koştu
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

5 ayda kaç kupa kazandığını duyanlar inanamıyor!
İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler

"İşte futbol bu" dedirten maç! Tarihi seriyi bitirdiler
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti

Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti