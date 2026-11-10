Türkiye Maarif Vakfı'nın Erbil'deki okulunda '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' töreni düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı Erbil İhsan Doğramacı Kampüsü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü münasebetiyle "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" programı düzenlendi.

Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın hazır bulunduğu törene, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, Irak Türkmen Cephesi'nin eski Başkanı Senan Ağa, IKBY Dış İlişkiler Departmanı Türkiye Masası Şefi Hoşeng Ahmet, Türk misyon temsilcileri, iş insanları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Başkonsolos Topçu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileterek, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından hüzünlü ama anlamlı bir günde bir araya geldiklerini belirtti.

Topçu, Atatürk'ün, eşsiz bir askeri deha ve vizyoner bir devlet adamı olarak tarihe mal olmuş bir şahsiyet olduğunu ifade ederek, "Bazı insanlar bir ömür yaşarlar, bazı insanlar ise ömürlerini milletlerine adarlar. Biz de tarihte bu şansı yakalamış milletlerden bir tanesiyiz." dedi.

Kısa ömrünün önemli bir kısmını cephede geçiren Atatürk'ün, "İstiklal Harbi'nde emperyalizme boyun eğdirerek mazlum milletlere ilham" verdiğini söyleyen Topçu, "Ancak yine de bir asker olarak 'Milletin hayatı tehlikeye girmedikçe harp bir cinayettir' diyerek barışın da ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu." diye konuştu.

Topçu, bugün sadece tarihe mal olmuş bir şahsiyete karşı saygı duruşunda bulunmadıklarını dile getirerek, "Aynı zamanda 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle, ülkemizde, coğrafyamızda ve ötesinde huzurun, güvenin anahtarını ortaya koyan bir büyük düşünceyi yeniden idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ebediyete irtihalinin seksen sekizinci yıl dönümünde Türk milletinin büyük evladını, insanlığın dahi evladını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tarihimizin bütün büyük kahramanlarını, aziz şehitlerimizi hürmetle anıyorum."

Kaynak: AA