Türkiye Maarif Vakfı Bakü'de iftar programı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iftar programı düzenledi.

Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TMV Azerbaycan Temsilcisi Tabip Gülbay, Bakü'de faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları öğretmenleri katıldı.

Büyükelçi Akgün etkinlikte yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı tarih ve kültüre sahip olduğunu söyledi.

Ramazan sevincini kardeş ülkede paylaşmanın ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Akgün, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin önemli boyutunu eğitim ilişkilerinin oluşturduğunu kaydetti.

Akgün, "Türkiye son yıllarda çeşitli kurumları aracılığıyla insana yatırım yapıyor. Bu, Türkiye'nin insan sevgisine dayanan dış politikasının yansımasıdır. Türkiye Maarif Vakfı da bu anlamda çok önemli mesafeler katetti." şeklinde konuştu.

TMV Azerbaycan Temsilcisi Gülbay da konuşmasında vakfın faaliyetleri hususunda bilgi verdi.

Gülbay, Azerbaycan'da faaliyet gösteren iki okulda yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

TMV Azerbaycan Temsilciliğinin mali yeterliliğini kendisinin karşıladığını ve merkezden bütçe talep etmediğini bildiren Gülbay, TMV okullarında görev yapan öğretmenlere teşekkür etti.