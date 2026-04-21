Türkiye Maarif Vakfı, Fildişi Sahili'nde Science Fest Africa 2026 etkinliğini düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde Science Fest Africa (SFA) 2026 etkinliğini düzenledi.

Afrika kıtasının farklı bölgelerinden 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında çok taraflı işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası bir platform olarak öne çıktı.

Madagaskar'dan Güney Afrika'ya, Senegal'den Etiyopya'ya kadar geniş bir coğrafyadan gelen öğrenci, akademisyen ve kurum temsilcileri festival kapsamında bir araya geldi. Katılımcılar, bilim yarışmaları, start-up sunumları, paneller ve deneyim alanlarında projelerini sergiledi.

Açılış programına Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, TMV Başkanı Mahmut M. Özdil, vakıf yöneticileri, Fildişi Sahili yetkilileri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

TMV Başkanı Özdil yaptığı konuşmada, festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını, Türkiye'nin Afrika ile eğitim ve bilim alanlarında geliştirdiği işbirliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Gençlerin bilim ve teknoloji alanında çözüm ürettiği bir platform oluşturduklarını ifade eden Özdil, yerel ihtiyaçlara dayanan projelerin desteklendiğini kaydetti.

Büyükelçi Barım da gençlere hitaben yaptığı konuşmada, yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki işbirliğinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TMV Fildişi Sahili Ülke Temsilcisi Coşkun Yılmaz ise etkinliğin bilgi paylaşımı ve uluslararası işbirliğini artırdığını vurguladı.

Fildişi Sahili Milli Eğitim ve Okuryazarlık Bakanlığı Teknik Danışmanı Marie Christ Allou da festivalin gençlerin bilimsel potansiyelini ortaya çıkarması açısından önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Festival alanında elektronik ve robotik, yapay zeka, tarım teknolojileri, çevre ve sürdürülebilirlik ile fen bilimleri alanlarında geliştirilen projeler sergilendi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, bilim ve teknoloji eğitiminin gençlerin problem çözme ve girişimcilik becerilerine katkısı ele alınırken, sürdürülebilir kalkınma için bilim temelli eğitim politikalarının önemi vurgulandı.

Festival, ödül töreniyle tamamlandı. Gine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali, Gabon, Kamerun, Tanzanya, Gana, Mali, Çad, Tunus, Burundi ve ev sahibi Fildişi Sahili'nden katılan takımlar ödüllendirildi.