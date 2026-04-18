Haberler

Türkiye Liseliler Birliği Gaziantep İl Başkanlığı okul saldırılarına ilişkin açıklama yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Liseliler Birliği Gaziantep İl Başkanlığı, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Eğitim camiasının derin üzüntü içerisinde olduğunu belirten yetkililer, okulların güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hepimizin Sendikası Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Adnan Yarar, Gaziantep Kalesi civarında yaptığı açıklamada, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Gerçekleşen saldırıların ilgili birimlerce aydınlatılacağına inandıklarını ifade eden Yarar, "Okulların eğitim öğretim ortamlarının fiziki olarak güvenlikleri elbette sağlanmalıdır. Ancak sorun okulların önüne sadece güvenlik personeli dikmek değildir." dedi.

Türkiye Liseliler Birliği Gaziantep İl Başkanı Arda Tural ise yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Acımız büyük ama gözlerimiz açık. Sosyal medyadan korku yaratanlara, öğrenci-öğretmen-veliyi birbirine düşman gösterenlere karşı Türk gençliği olarak kararlıca karşı duruyoruz." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından saldırıda yaşamını yitirenlerin bulunduğu fotoğrafın önüne karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

