Türkiye, Kırmızı Bültenle Aranan Suçluları İade Aldı

Türkiye, Kırmızı Bültenle Aranan Suçluları İade Aldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Türkiye'ye iadelerini sağladıklarını açıkladı. Bu kabine döneminde toplamda 500 suçlunun geri getirildiği belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.' nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan ülkemize iadelerini sağladık" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu Türkiye'ye geri getirdiklerini belirterek, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya'da, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
