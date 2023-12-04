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Türkiye-Kırgızistan Kültürel İşbirliği Kapsamında Kitap Bağış Töreni Düzenlendi

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Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yıl dönümü çerçevesinde kitap bağış töreni düzenlendi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yıl dönümü çerçevesinde kitap bağış töreni düzenlendi.

Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen bağış törenine, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Aynura Askarova, Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, TÜRKTAV yetkilileri ve Kırgız kütüphanecilerden oluşan bir heyet katıldı.

Bakan Yardımcısı Askarova ve beraberindeki kütüphanecilerden oluşan heyet Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

Askarova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki işbirliği kapsamında TÜRKTAV'ın da katıldığı "Issık Göl: Dijital Çağda Kütüphaneler" sempozyumunda Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yıl dönümü kapsamında ortaklaşa düzenlenecek faaliyetlerin belirlendiğine dikkati çekerek, "İlk resmi ziyaretimiz başkent Ankara'da başladı." dedi.

Millet Kütüphanesi'ne Kırgız yazarların ve şairlerin kaleme aldığı 200 kitabın bağışlandığını belirten Askarova, "Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kültürel işbirliklerin pekişeceğine eminim. İşbirliklerimiz ebedi olsun, ilerlesin." diye konuştu.

Askarova ayrıca, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu ve TÜRKTAV'a teşekkür etti.

Etkinlik karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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