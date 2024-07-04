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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kırşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kırşehir'de çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirdi. Kahveci, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti ve sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, sağlık ve eğitim kurumlarının açılışlarını yaparak çalışanlarla görüşmelerde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kırşehir'de çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirdi.

Kente gelen Kahveci, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı makamında ziyaret etti.

Kentte devam eden sendikal faaliyetler hakkında Buhara'ya bilgi veren Kahveci, hediye takdim etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık İl Müdürlüğündeki Türk Sağlık-Sen iş yeri temsilciliklerinin açılışlarını yapan Kahveci, sendika üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla sohbet edip talep ve önerileri dinledi.

Kahveci, Sağlık İl Müdürü Ertan Değirmencioğlu, Milli Eğitim İl Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'i de ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Kahveci ziyaretlerinde, memur ve emeklilere yapılan zamları yeterli bulmadıklarını, alım gücünü artıracak ek ve ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, refah payı verilmesi gerektiğini belirtti.

Kahveci'ye, ziyaret programlarında Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yusuf Aydın ile sendika yöneticileri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Önder Kahveci Mete Buhara Kırşehir Sendika Politika Güncel Haberler

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