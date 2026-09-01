Haberler

Kamu-Sen'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret

Kamu-Sen'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşmede, TBMM personelinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarına ilişkin talepler ile kamu çalışanlarının sorunları ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik hazırlanan rapor Kurtulmuş'a iletildi. Kahveci, nazik ev sahiplikleri için Kurtulmuş'a teşekkür etti.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medua hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiğini bildirdi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney'in de yer aldığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Kahveci, TBMM çatısı altında görev yapan tüm personelin ekonomik, sosyal ve özlük haklarına ilişkin talep ve beklentilerini TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ilettiklerini aktardı.

Kahveci, "Bunun yanı sıra kamu çalışanlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını, çalışma hayatının gündemini ve kamu hizmetlerinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasına yönelik hazırladığımız raporumuzu da kendileriyle paylaştık. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı duyurdu! Batan geminin yeri tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Erdoğan çiftine Kırgızistan'da asalet ve gücün sembolü hediye edildi

Herkes merak etmişti: Kırgız çocukların hediyesinin anlamı çok büyük

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Çin liderine bir adım fazla yaklaşmanın bedeli! Yaka paça uzaklaştırıldı

Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı