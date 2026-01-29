Haberler

Türkiye-Japonya Siyasi İstişarelerinin Dördüncü Turu, Ankara'da Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye-Japonya Siyasi İstişarelerinin dördüncü turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Hiroyuki Namazu'nun başkanlığında Ankara'da yapıldı. İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.

(ANKARA) - Türkiye- Japonya Siyasi İstişarelerinin Dördüncü Turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Hiroyuki Namazu'nun eş başkanlıklarında Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Japonya Siyasi İstişarelerinin 4. Turu, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Hiroyuki Namazu'nun eşbaşkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildi. İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı" denildi.

Diğer bir paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'nün Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Namazu ile görüşmesine ilişkin ise "Görüşmede, uluslararası güvenliğe ilişkin konular ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

Komutan da vatandaşlar da canla başla mücadele etti