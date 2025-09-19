Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde 'Yan Yana' Sergisi Açılıyor

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin "Yan Yana" başlıklı yeni süreli sergisi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre sergi, Melahat ve Eşref Üren çifti ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor.

Müzenin iki katına yayılan sergide, sanatçıların Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki eserleri ile özel koleksiyonlardan derlenen eserleri farklı temalar etrafında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Resimlerin yanı sıra mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler de sergiye eşlik edecek. Müzenin üçüncü katında Melahat ve Eşref Üren'in eserleri Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayaalp'in küratörlüğünde, ikinci katında ise Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserleri Ömer Faruk Şerifoğlu'nun küratörlüğünde sergilenmeye hazırlandı.

"Bu iki paralel sergide, kadın sanatçıların üretimine daha güçlü bir odaklanma kendini hissettiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 3. yaşını yeni süreli sergisi ile kutlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Müzemizin ilk süreli sergisi 'İstanbul'un Resmi' Antalya'da, geçen yılın sergisi 'Tat ve Sanat' Ankara'da sanatseverlerle buluşurken, 'Yan Yana' başlıklı yeni sergimiz de İstanbul'da ziyarete açılıyor. İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerin yanı sıra Eyüboğlu Ailesi ile İmren Erşen koleksiyonlarının cömert iş birliğiyle sergi seçkilerini hazırlayan Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayaalp ile Ömer Faruk Şerifoğlu, serginin ve önümüzdeki aylarda yayınlanacak sergi kitabının tasarımında Timuçin Unan ile birlikte çalıştı. Başta müzemizin çalışkan ekibi olmak üzere sergimize emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Üreten, "Yan Yana" sergisine dair de "Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini 'güzellikleri ve zorluklarıyla sanatı ve hayatı paylaşmak' parantezinde izleme imkanı sunan bu iki paralel sergide, kadın sanatçıların üretimine daha güçlü bir odaklanma kendini hissettiriyor. Bu odaklanmanın, sanatta ve hayatta kadın emeğinin yoluna ışık vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'na Füreya Koral, Mihri Hanım, Aliye Berger, Azade Köker ve Semiha Berksoy gibi Türk sanatının önemli kadın temsilcilerinin eserlerinin yakın zamanda eklendiği bilgisini veren Üreten, "Bu yapıtlar da müzemizin kalıcı sergisinde izlenebilir. Tüm sanatseverleri bu değerli koleksiyonu ve sergilerimizi görmek, öğrenme programlarımıza katılmak üzere Beyoğlu'ndaki müzemize bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Sergi, 10 Temmuz 2026'ya kadar açık olacak

Küratör Ali Kayaalp, Melahat ve Eşref Üren çiftinin eserlerinin yer aldığı sergiye ilişkin, "Eşref Üren'in varlığını geri plana atmadan ancak Melahat Üren'e de eşit alan açmaya gayret ederek, sanatçı bir çiftin ilişkisindeki dinamikleri, gerilimleri, ahengi, neşeyi ve kırgınlıkları sanatseverlere yansıtmak istedik." görüşünü paylaştı.

Müzenin ikinci katındaki Eyüboğlu sergisini hazırlayan Ömer Faruk Şerifoğlu da şunları aktardı:

"Bedri Rahmi Eyüboğlu, hayatı ve eserleriyle Türk sanatını evrensel boyuta taşımış bir mite dönüştü. Eren Eyüboğlu ise evrensel düzeydeki sanatçı kişiliği ve birikimiyle Türk sanat ortamında haklı bir yer edindi. Sergide yarım asrı aşan sanat yolculuklarında, folkloru, coğrafyası, kültürel zenginlikleri ile Anadolu pınarından beslenen sanatçı çiftin mirasını yan yana güçlü bir biçimde göstermeye çalıştık."

İstanbul Kültür Yolu Festivali süresince ücretsiz ziyarete açık olacak sergi, 10 Temmuz 2026'ya kadar sanatseverleri ağırlayacak.