Türkiye-İran sınırı, 'Entegre Sınır Güvenlik Sistemleri' ile korunuyor

AĞRI Valisi Osman Varol, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Fiziki Güvenlik Sistemleri Projesi kapsamında hem teröristlerin hem de düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini önleyen 83,6 kilometrelik Ağrı- İran sınır duvarında incelemelerde bulundu. Varol, yapımı tamamlanan duvarın, Entegre Sınır Güvenlik Sistemleri ile donatıldığını belirterek, "Gerçekten çok büyük emek çok büyük gayret ve çok büyük masraflarla ülkemizin tam anlamıyla güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilmiş çok önemli bir yatırım bu" dedi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt Kaymakam Vekili Adem Topaca ve Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ile sınır duvarında incelemelerde bulundu. Varol, 'Entegre Sınır Güvenlik Sistemi'nin güvenlik kuvvetlerinin işini kolaylaştırdığını söyledi. Varol, entegre sınır güvenlik sisteminin sadece duvardan ibaret olmadığını belirterek, "En önemli unsurlarından bir tanesi duvar olmakla beraber 3 metre, 3 metre 15 santim yüksekliğinde üzerinde jiletli teller olan beton bloklardan oluşan bir duvar. Bizim burada toplam olarak İran ile toplam 87 kilometrelik bir sınır hattımız var. Bu sınır hattımızın 83,6 kilometresinde sınır duvarı mevcut. Kalan kısım teknik olarak duvarın inşa edilmesinin mümkün olmadığı yerler. Buralar zaten insan geçmesinin mümkün olmadığı yerler. Ama burası için de çok daha farklı başka tedbirler düşünüyoruz. Yere döşenip üzerinden herhangi bir hareket geçtiğinde, titreşim olduğunda bunu algılayıp uyarı alarm veren sistemlerimiz var. Sonuç itibarı ile yaklaşık 87 kilometrelik Türkiye-İran sınırını hattı tamamen Entegre Sınır Güvenlik Sistemi ile kapatılmış durumda. Bu araçlarımızda da özel donanımlar var. Yani üzerlerinde duvarın üzerine kadar uzatabilecekleri ve arka tarafı görebilecekleri kamera sistemleri mevcut. Yine sınır hattımızda bu yolun kenarında aydınlatma direklerimiz ve şehirlerde de kullandığımız gece görüşü de olan kamera sistemlerimiz mevcut. Bu yol geceleri duvar hattının kenarında hem aydınlanıyor hem de aynı zamanda kameralarla takip ediliyor. Ayrıca bu bölgede yerleşik birçok sınır karakolumuz mevcut ve bu sınır karakollarımızda görevli personelimiz gerekli her türlü teçhizatla, araç gereçle sürekli olarak bu hatta devriye olarak dolaşıyor. Denetleme yapıyor. Bir de özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde ve bu yılın başında Aselsan'ın ürettiği gerçekten çok ileri teknoloji Elektrooptik Kule Sistemi sınır hattımıza monte edildi. Şu an arkamızda ilerde bir tanesini görüyorsunuz. Şu metal kule, bu Elektrooptik Kule'de gerçekten çok ileri teknoloji görüntüleme sistemleri mevcut" diye konuştu.

"Duvar inşaatı özellikle 2021 Aralık ayının başında tamamlandı. Tamamlandıktan sonra biz belirli periyotlarla analiz gerçekleştirmeye çalıştık. Orada şunu gördük ki; duvar gerçekleştirildikten sonra yaklaşık olarak yakalamalarımızda yüzde 60'lık bir azalma gerçekleşti. Artık silahlı kuvvetlerimiz sınır birliklerimiz gelen göçmenleri çok daha rahat tespit edebiliyorlar ve engellemeyi de çok kolay yapabiliyorlar. Dolayısıyla Entegre Sınır Güvenlik Sistemi'nin sınır duvarının yarattığı caydırıcı ortam da uzun vadede, orta vadede göçmenlerin bu bölge ye gelmemeleri sonucunu doğurdu. Biz hem yakalama rakamlarımızda hem engelleme rakamlarımızda bu sistemi devreye aldıktan sonra çok ciddi bir azalma gördük. Özetle şunu söyleyebilirim; burada gerçekten çok büyük çalışmalar yapıldı. Çok önemli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar nihayetinde de sınır hattımızın imkanlar dahilinde en yüksek şekilde korunduğunu, en yüksek güvenlik standartlarının burada uygulandığını söyleyebiliriz. Biz daha çok göç olgusu üzerinde durduk ama sınırımızı kontrolsüz insan geçişine kapattığınız zaman bu sadece göçmen için değil kaçakçılık, terörist unsurlarının ülkemize sızması açısından da çok önemli. Bunların tamamını engellemiş oluyorsunuz. Ağrı ve Doğubayazıt bölgesinde, Ağrı Dağı eteklerinde terör anlamındaki faaliyetlerde de ciddi bir azalma çok önemli bir caydırıcılık olduğunu da görüyor ve yaşıyoruz."