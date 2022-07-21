Türkiye-İran sınır hattında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Türkiye-İran sınır hattında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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Türkiye-İran sınır hattında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, İran sınır hattına düzenlenen operasyonda, 15 kilo metamfetamin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, İran sınır hattına düzenlenen operasyonda, 15 kilo metamfetamin ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine Esendere beldesinin Türkiye-İran sınır hattına operasyon düzenledi. Ekipler, araziye terk edilmiş 15 kilo metamfetamin ele geçirdi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Yüksekova Türkiye İran Güncel Haberler

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