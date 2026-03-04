İran'ın Ankara Büyükelçisi, Yaşanan Son Gelişmeler Üzerine Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı
İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye hava sahasında düşürülen balistik mühümmat nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türkiye'nin endişeleri iletildi.
(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Türkiye hava sahasında düşürülen balistik mühümmat üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede söz konusu hadise nedeniyle Türkiye'nin "tepkisi ve endişeleri" muhataplara açık şekilde iletildi.
Kaynak: ANKA