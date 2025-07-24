Türkiye ile Somali Arasında Savunma Protokolü İmzalandı

Milli Savunma Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında "17 Temmuz 2019 tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

Türkiye ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan "17 Temmuz 2019 tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" kapsamında düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Somali Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi katıldı.

Tören, Güler ve Fiqi'nin protokolü imzalamasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.