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Türkiye ile Rusya, Suriye'nin kuzeyinde ortak devriyeye yeniden başladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan "Soçi Mutabakatı" ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.

İlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Ekim 2023'e kadar 344 birleşik kara devriyesi faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye ile Rusya Federasyonunca gerçekleştirilen birleşik kara devriyesi faaliyeti, 22 Ağustos 2024'te 4 araç (2 Pars, 2 Kirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır.

Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus iş birliğinin sergilenmesi maksadıyla birleşik kara devriyesi faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır."

Kaynak: AA / Ayça Elal - Güncel

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Yorumlar (13)

Emre null:

Allah in yardimiyla yakinda Islamin Allahu ekber nidalariyla Kudüs semalarında dalgalandigini görursunuz ste o gün Allah i överek tenzih ve tesbih edin O neden bağışlanma dileyin o çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır

40
27
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VEFA:

Suriye batağına elimizi soktuk,şimdi kolumuzu kurtaramıyoruz. Özeti bu!...

30
21
yanıtYanıtla
Hikmet Bal:

iyi mi oldu kötü mu oldu anlamadım

14
6
yanıtYanıtla
Ömer:

Benim sınır bölgemde Rusya' nın ne işi var ?

16
0
yanıtYanıtla
Ömer:

Saçma sapan şeyler.

9
4
yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Eeee......

8
2
yanıtYanıtla
Ömer:

Batan ekonominin sözde olumlu haberi.

5
3
yanıtYanıtla
isa yatar:

Müşrik ve kâfirler iyi anlaşır

3
1
yanıtYanıtla
Yılmaz Yıldız:

Gereksiz iş

1
2
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

YAŞASIN İSRAİL TR AZ KARDEŞLİĞİ

1
0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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