Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 2 ahır küle döndü. Ahırlardan bir tanesinin ise çobanlık yaparak LGS'ye hazırlanan ve Türkiye ikinci olan Muhammet Halil Yazar'ın babasının olduğu öğrenildi.

Türkiye ikincisi olan Muhammet'in ekmek kapısı küle döndü

ELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 2 ahır küle döndü. Ahırlardan bir tanesinin ise çobanlık yaparak LGS'ye hazırlanan ve Türkiye ikinci olan Muhammet Halil Yazar'ın babasının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesinde bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar kovalar ile su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Ahırlardan bir tanesinin ise çobanlık yaparak LGS'ye hazırlanan ve Türkiye ikinci olarak Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni kazanan Muhammet Halil Yazar'ın babasının olduğu öğrenildi.