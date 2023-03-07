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Türkiye Gençlik Ödülleri oylama süreci başladı

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Türkiye Gençlik Ödülleri oylama süreci başladı

Bu yıl 8. Kez düzenlenecek olan Türkiye Gençlik Ödülleri'nde oylama süreci başladı. Toplamda 34 kategorinin olduğu Türkiye Gençlik Ödülleri'nde birbirinden değerli bir çok isim yarışıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve yaklaşık 8 milyon oy kullanılan Türkiye Gençlik Ödülleri oylaması 1 Mart – 15 Nisan 2023 tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden yapılıyor.

Türkiye'deki en geniş kapsamlı ödül töreni olan Türkiye Gençlik Ödülleri'nde iş dünyasından sanata bir çok farklı kategori yarışıyor.

Türkiye Gençlik Ödülleri oylama süreci başladı

Türkiye Gençlik Ödülleri oylama süreci başladı

KIYASIYA BİR YARIŞ VAR

Türkiye Gençlik Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Maksut Coşkun Dokunulmaz bu ödül töreniyle amaçlarının ülkemizin farklı alanlardaki sektörlerinin önde gelenlerini ödüllendirmek olduğunu ifade etti. Oylamanın ilk günleri olmasına rağmen kıyasıya bir yarış başladı.

Türkiye Gençlik Ödülleri oylama süreci başladı

Türkiye Gençlik Ödülleri oylama süreci başladı

Kaynak: SonDakika.com / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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