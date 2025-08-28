Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 2025 Turnesine Başladı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren, Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2025 turnesine Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konserle başladı.

Türk Telekom Opera Salonu'ndaki konserde Cem Esen'in Sarscam adlı eserinin dünya prömiyeri yapılırken, Beethoven'ın 5. Senfonisi, Edward Grieg'in Piyano Konçertosu ve Britten'in Peter Grimes Operası'ndan Dört Deniz Arası seslendirildi.

Konserin solisti, genç piyanist İlyun Bürkev de orkestraya eşlik etti.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, AA muhabirine, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın odağında gençlerin olduğunu söyledi.

Bu orkestranın Türkiye'yi de temsil ettiğine işaret eden Safkan, "Her sene gençler seçilerek bir orkestrada buluşuyorlar. Orkestranın lideri hep Cem Mansur. Onun liderliğinde Sabancı Üniversitesi'ndeki bir kamp sonrasında çok güzel bir konser verebilecek aşamaya geliyorlar. Her sene repertuvar değişiyor. Açılış konserini takiben Bursa'da, sonra Denizli'de, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya olmak üzere seçilmiş bazı Avrupa ülkelerinde konserler takip edecek." ifadelerini kullandı.

"Ekip ve bireysel olarak güçlenmelerine imkan tanıyoruz"

Sabancı Vakfı'nın 50 yaşında olduğuna değinen Safkan, şöyle devam etti:

"Gençlerin hem mesleki gelişimlerine hem de ekip ve bireysel olarak güçlenmelerine imkan tanıyoruz. Sabancı Üniversitesi'nde geçen bir kampüs süreci var. Bir taraftan bir üniversite kampüsünde olma, o kampüs imkanlarını kullanma ve birlikte zaman geçirme imkanı var. Bir taraftan da yine vakfımızın desteğiyle bu konserleri verebilme imkanı buluyorlar. Biz tabii ki mutluyuz. Seçilerek gelen 80'e yakın genç orkestrada çalacak bu gece. Bu vesileyle uluslararası tanınırlık elde eden ve daha sonrasında iş imkanı bulan genç sanatçılar da söz konusu oldu."

TUGFO, 7 Eylül'e kadar 6 konser daha verecek

Türkiye'de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan TUGFO, klasik müziğin büyük eserlerinden çağdaş bestecilerin yapıtlarına uzanan bir repertuvarla 2025 yılı turnesine devam edecek.

Yurt içi turnesine Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde devam edecek olan TUGFO, 30 Ağustos'ta Denizli Laodikeia Antik Tiyatrosu'nda vereceği Zafer Bayramı özel konseri ile Türkiye turnesini tamamlayacak.

TUGFO yurt dışı turnesinin ilk durağı 2 Eylül'de Almanya Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında Hamburg'daki Elbphilharmonie'da olacak. 4 Eylül'de Çekya'nın başkenti Prag'da Smetana Hall, 6 Eylül'de Slovakya Bratislava Radyo Salonu'nda sezonun son konserini 7 Eylül'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da MuTh Salonu'nda verecek.

Hamburg, Prag ve Viyana konserlerinde genç piyanist İlyun Bürkev ile sahneyi paylaşacak olan TUGFO'nun bazı konserlerinde ise orkestradan seçilen genç yetenekler de solist olarak yer alacak.