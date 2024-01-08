Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlık Devir Teslimi

Burak KESKİNCİ / TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 10 yıldır başkanlığını yapan Turgay Olcayto, görevini Vahap Munyar'a teslim etti. Olcayto, "Bu 10 yıl içinde biz hep Sedat Simavi'nin, bizim kurucu başkanımızın çizdiği yoldan gitmeye çalıştık. Her zaman Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkarlarını ön planda tuttuk" dedi. Vahap Munyar ise, "İşimizi daha iyi yapmaya çalışıp çıtayı yükseltmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen devir teslim töreninin ardından yeni başkan Vahap Munyar oldu. Munyar görevi son 10 yıldır sürdüren TGC 8. Başkanı Turgay Olcayto'dan devraldı. Törene TGC Başkan Yardımcısı İhsan Yolmaz, TGC Yönetim Kurulu Üyeleri; Nuray Karagöz, Uğur Güç, Atilla Dişbudak, Onur Kurulu Üyesi Turhan Günay, Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay, Karikatürist Behiç Ak, Prof. Dr. İlter Turan, gazeteciler; Ersoy Dede, Şeref Oğuz, Pınar Aktaş, Murat Erdin, Rüştü Bozkurt, Musa Alioğlu, Ayşe Özek Karasu, Mustafa Bakacak, Abdurrahman Yıldırım, Gazeteciler Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç gibi birçok isim katıldı. Törende, Cemiyet'in yeni başkanı Turgay Olcayto, Vahap Munyar ve Genel Sekreter Sibel Güneş konuşma yaptı.

"HER ZAMAN TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ'NİN ÇIKARLARINI ÖN PLANDA TUTTUK"

Turgay Olcayto, "Bu 10 yıl içinde biz hep Sedat Simavi'nin, bizim kurucu başkanımızın çizdiği yoldan gitmeye çalıştık. Her zaman Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkarlarını ön planda tuttuk. Siyasetle pek işimiz olmasın istedik. Mümkün olduğu kadar siyasetin dışında kaldık. ve gazetecilerin sorunları zaten o kadar çok ki, gazetecilerin sorunlarıyla ilgilendik. Aslında biliyorsunuz gazetecilerin sorunlarıyla ilgilenmesi gereken yer sendikalardır; ama Türkiye'de sendikanın çok az bir kitleye seslendiğini düşünürseniz bizim de bu kavgada sendikanın yanında olmamız, gazetecilerin sorunlarını dikkate almamız kaçınılmazdı. Bunları yaptık. Onun dışında seminerlerimizi yürüttük. Gazetecilerin bizden istekleri vardı. Onların bir kısmını yerine getirmeye çalıştık. Yani yapamadığımız bir şey var, huzurevi. Huzurevimiz yıkıldı biliyorsunuz deprem dolayısıyla onu yapmak için harekete geçtik. İnanıyorum ki arkadaşlarımız benden sonra bunu tamamlayacaklar" dedi.

"İŞİMİZİ DAHA İYİ YAPMAYA ÇALIŞIP ÇITAYI YÜKSELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Vahap Munyar, "Aslında kolay şeyler değil bunlar. 10 yıldır beraber çalışıyoruz Turgay beyle. Başkan olarak beraber çalışıyoruz. Ondan önce genel sekreterlikte yaptı. O dönemde de vardım. Gerçi biz de artık çok eskidik. Bazen bize takılıyorlar arkadaşlar 'cemiyet çok yaşlılar tarafından yönetiliyor' diye. Ben de 65 yaşındayım. 65 yaşında başkan olduk. Her zaman vakit olmayabiliyor, her zaman bu tür görevlere talip olmak mümkün olmayabiliyor. Onun için ister istemez böyle dönemlerde yola çıkılıyor. Turgay bey ile beraber çok uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Çok kolay dönemlerde değiliz. Ülkemizde çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Meslektaşlarımız olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. O sıkıntıları hep birlikte el birliği ile aşma yolunda birlikte çalıştık ama bir kısmını becerebildik, bir kısmını beceremedik. Eksiklerimiz tabii ki vardır. Şimdi o çizilen yolda, çizilen çerçevedeki seçime zaten birlikte girmiştik 1.5 yıl önce. Dolayısıyla aynı yol haritası ile yolumuza devam etmeye çalışacağız. İşimizi daha iyi yapmaya çalışıp çıtayı yükseltmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Munyar, Olcayto'ya çiçek takdim etti. Ardından tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.