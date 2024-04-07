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TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı

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Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda yeni gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklaması şöyle:

"18 TEMMUZ'DA SEÇİMLİ GENEL KURUL"

18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmayı planladıklarını ifade eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN AÇIKLAMA

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında mili takıma başarılar dileyen Büyükekşi, "Önümüzde Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah ikinci ev sahibi olarak oynayacağımız bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören illeri ziyaret ettikleri söyledi.

OMUZ OMUZA KAMPANYASI

6 Şubat'taki depremden sonra Türk halkı büyük bir kadirşinaslık gösterdi. Aynı kadirşinaslığı da Türk futbol ailesi gösterdik. Biliyorsunuz birçok kulübümüz tırlarla buraya malzemeler gönderdi. Biz de Futbol Federasyonu olarak bütün kulüplerimizi topladık. Bir Omuz Omuza Kampanyası düzenledik. Televizyonda canlı yayında ve Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu, Bein Sport, Omuz Omuza Kampanyasını düzenledik. O kampanyada topladığımız paralarla Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Nurdağı'nda, İslahiye'de, Hatay'da, Malatya'da güzel konteyner kentler oluşturduk.

Deprem bölgelerine bayramlaşmaya geldiklerini aktaran, Büyükekşi, "Geçen sene bayramda yine ben buradaydım. Bayramlaşmaya geldik, Bayramda çocuklarımızı mutlu etmek için Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü hocamız Vincenzo Montella'yı getirdik. Yine milli takımda görevli Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Saraoğlu, Gökhan Gönül ile çocuklarımıza Türk Milli Takım formaları dağıttık ve onlarla güzel bir maç yaptık. Onları mutlu ederek biz de mutlu olmak istiyoruz. Ayrıca konteyner kentteki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz, dertlerini dinliyoruz." dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

akif null:

tabi tabi önce Galatasarayımızı şampiyon yap. görevini yerine getir başkan sonra gidersin.

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Cemal Keleş:

Biz bileğimizin hakkıyla şampiyonluğa gidiyoruz siz sürekli ağlamaya devam edin, şu dünyada herseye itiraz ediyorsunuz, bak tüm maçlarınızda son son dk penaltısı var.

yanıt21
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Sefa Altun:

NERDEN BULURLAR BU LİYAKATSİZ İNSANLARI..

yanıt12
yanıt1
muro baba:

Fener aciz ise tff ne yapsın son dk penaltı jokerlerine rağmen şampiyon olamıyorsa Bu kadar basiretsiz bir kulüp işte

yanıt0
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Metin Ölçer:

koltukla git seçime sakın bırakma sakın

43
1
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Orhan Karakisla:

defol git

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1
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Ahmet aslan:

Bence daha Türk sporunu tam batırmadın biraz daha bekle

28
1
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Turkish Power:

Kurtuluyoruz bylock kullandığı iddia edilen malum şahıstan

25
1
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Salih Kandıralı:

Rüşvet alan da veren de Mel' undur.

19
0
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Yasar Unal:

Bu gider başka bir kukla gelir ve aynı misyonu devam ettirir. Tarafsız bir başkan seçileceğine inamıyorum.

13
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