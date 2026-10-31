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Türkiye, Feridun Sinirlioğlu'nu BM Genel Sekreterliği için resmen aday gösterdi

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Türkiye, Feridun Sinirlioğlu'nu BM Genel Sekreterliği için resmen aday gösterdi
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Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için resmen aday gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için resmen aday gösterdi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, AGİT Genel Sekreteri ve eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinrilioğlu'nun adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığı'na sundu. Yıldız, mektubunda şunları kaydetti:

"BM Genel Kurulu Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkanı'nın, BM'nin sonraki Genel Sekreteri'nin seçimine ilişkin süreci resmen başlatan 25 Kasım 2025 tarihli ortak mektuplarına atıfta bulunmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Şartı'nın 97. maddesi ve 79/327 sayılı Genel Kurul kararı uyarınca, BM Genel Sekreterliği görevine Büyükelçi Sayın Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu aday gösteren mektubunu iletmekten onur duyarım."

Mektupta, Sinirlioğlu'nun özgeçmişi ve vizyon belgesinin ekte yer aldığı belirtildi.

SİNİRLİOĞLU HAKKINDA

Uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın deneyimi olan Büyükelçi Sinirlioğlu, 1 Kasım 2015 seçimlerine giderken kurulan hükümette Dışişleri Bakanı, 2015-2016 ve 2009-2015 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi görevini yürüten Sinirlioğlu, BM Genel Sekreteri tarafından Afganistan Bağımsız Değerlendirme Özel Koordinatörü olarak atandı. Sinirlioğlu, 6 Aralık 2024 tarihinde AGİT Genel Sekreteri olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden doktora derecesine sahip olan Büyükelçi Sinirlioğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

Kaynak: ANKA
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